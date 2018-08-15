Уничтожение опорника "ЛНР": боевики винят своего главаря
В сети появилась любопытная версия взрыва опорного пункта боевиков под Желобком
Причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.
Об этом в своем блоге написал луганский сепаратист Николай Вулич.
"По данным моих друзей из "МВД ЛНР", причина проста и банальна. Командир этой бригады, "Джафар" пытался скрыть факт растраты ГСМ (горюче-смазочных материалов – Ред.)", – заявил блогер.
Также он добавил, что руководство оккупантов намеревалось направить туда проверку, и после взрыва комиссия из России "уже точно установила, что это было спланированное "мероприятие", а четыре БМП (боевые машины пехоты – Ред.) и люди оказались не в то время, не в том месте".
"Джафар" пока что бегает с проверкой, как поджаренный. Все хочет договорится, чтобы эту "непонятку" списали на обстрелы укропов. Не выйдет. Артобстрелов в этом районе не было и аэроразведка это подтвердила. О том, что погибли люди, даже не берет во внимание. Говорит, что это война, а на войне всегда гибнут люди. По-моему, его по-тихому уберут", – предположил Вулич.
Кроме того, блогер-сепаратист признался, что аналогичная ситуация с воровством топлива сложилась и в другом подразделении боевиков: "Вчера российской комиссией установлен факт разворовывания ГСМ на 6! миллионов рублей (около 2,5 млн грн – Ред.)".
Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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