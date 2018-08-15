Уничтожение опорника "ЛНР": боевики винят своего главаря

Причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.

Об этом в своем блоге написал луганский сепаратист Николай Вулич.

"По данным моих друзей из "МВД ЛНР", причина проста и банальна. Командир этой бригады, "Джафар" пытался скрыть факт растраты ГСМ (горюче-смазочных материалов – Ред.)", – заявил блогер.

Также он добавил, что руководство оккупантов намеревалось направить туда проверку, и после взрыва комиссия из России "уже точно установила, что это было спланированное "мероприятие", а четыре БМП (боевые машины пехоты – Ред.) и люди оказались не в то время, не в том месте".

"Джафар" пока что бегает с проверкой, как поджаренный. Все хочет договорится, чтобы эту "непонятку" списали на обстрелы укропов. Не выйдет. Артобстрелов в этом районе не было и аэроразведка это подтвердила. О том, что погибли люди, даже не берет во внимание. Говорит, что это война, а на войне всегда гибнут люди. По-моему, его по-тихому уберут", – предположил Вулич.

Кроме того, блогер-сепаратист признался, что аналогичная ситуация с воровством топлива сложилась и в другом подразделении боевиков: "Вчера российской комиссией установлен факт разворовывания ГСМ на 6! миллионов рублей (около 2,5 млн грн – Ред.)".

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.