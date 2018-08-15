"Только остатки бревен вокруг": под Желобком уничтожен опорный пункт боевиков

Сегодня, 15:09

Фото: AFP
Фото: AFP

В Луганской области в районе прифронтового села Желобок исчез опорный пункт пророссийских боевиков. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте и он есть. Пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг", – написал волонтер, отметив что он сгорел.

01_82

Ранее мы писали о том, что боевики стягивают в оккупированный Донецк живую силу и военную технику. Кроме того, боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Напомним, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.

А 13 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения.                                                    
боевики, уничтожение, луганская область, волонтер, опорный пункт, желобок

Вы сейчас просматриваете новость ""Только остатки бревен вокруг": под Желобком уничтожен опорный пункт боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Охранка "ЛНР" начала "охоту" на украинских патриотов

Сегодня, 12:00

Боевики провоцируют людей на проявление "незаконного" патриотизма

Донбасс

Фото: AFP

Боевики что-то замышляют: стягивают в Донецк пехоту и бронетехнику

Сегодня, 10:47

Российские наемники повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений 
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ

Боевики ударили по ВСУ из тяжелой артиллерии и минометов, но и сами несут ощутимые потери

Сегодня, 07:12

Три оккупанта уничтожены, семь - получили ранения

Донбасс

Фото: AFP

Боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов, готовят к удары по позициям ВСУ – разведка

Вчера, 14:15

Наемники тренируются выходить на линию разграничения и указанные районы сосредоточения
Загрузка...