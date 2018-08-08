Боевики хотят наказать продавцов мест в автомобильных очередях на блокпостах

Жители Донецка, которые уже в курсе будущих "нововведений" со скепсисом относятся к этой "инициативе"

Оккупационные власти Донецка хотят наказывать тех, кто продает место в очередях на блокпостах боевиков. Основанием для этого якобы послужили многочисленные жалобы местных жителей.

Правда, сам "глава ДНР" Захарченко заявил, что "нет закона, который позволил бы наказывать людей, продающих очереди".

"Понимаю, что в нашей Республике нет закона, который позволил бы наказывать людей, продающих очереди. Поэтому давайте их внесем в отдельный список, а потом решим, что с этими людьми делать", — сказал Захарченко, добавив, что одним из вариантов наказания может стать привлечение таких лиц к благоустройству контрольно-пропускных пунктов.

Жители Донецка, которые уже в курсе будущих "нововведений" со скепсисом относятся к этой "инициативе".

"Надо избавляться от очередей – тогда никто и места продавать не будет! Кто виноват, что на той же Еленовке (блокпост боевиков на южном направлении от донецка. – Авт.) сидят дебилы с тремя классами образования, которые одним пальцем тычут в компьютеры? Что блокпосты могут закрыть просто так на час или два – а очередь скапливается? Что люди ночуют сутками, только чтобы успеть попасть в Волноваху или Мариуполь к нужному времени, а не когда повезет… У них все так – криво и косо, но виноваты обычные люди", – рассказал дончанин Андрей Шлях.

Продажа места в очереди стала популярным видом донецкого "бизнеса" с момента появления блокпостов. Продавцы становятся в общую автоочередь на проверку, а затем, находясь в нескольких метрах от заветного шлагбаума, предлагают купить их место тем, кто стоит в хвосте очередь. Стоимость варьируется от 500 до 1000 рублей в зависимости от местоположения продавца. В донецких пабликах в Сети даже появляются объявления "Куплю очередь на Еленовке (Горловке, Октябре)" на определенную дату.

Напомним, в июне незаконные вооруженные формирования на Донбассе приостановили пропуск граждан через линию столкновения в пределах дорожного "коридора" Горловка – Бахмут.

А до этого боевики со стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное совершили обстрел из стрелкового оружия позиций военнослужащих из состава Объединенных сил контрольного пункта "Березовое".

Напомним, на линии разграничения на Донбассе все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) с 1 июня осуществляют работают по новому графику, согласно распоряжению командующего Объединенных сил (ООС).