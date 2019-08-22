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Боевики на Донбассе атаковали позиции ВСУ: ранен военный

22 августа, 07:26

В зоне проведении операции Объединенных сил позиции ВСУ обстреливали с начала суток два раза

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 21 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов: неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано:

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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

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Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

С начала текущих суток зафиксировано два враждебных обстрела вблизи Водяного – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее украинская сторона уведомила Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдика об окончании работ с разминирования возле моста в Станице Луганской.

Сообщалось, что за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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Донбасс ранение обстрел

Источник: Сегодня

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