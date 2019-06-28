Боевики на Донбассе атакуют украинских военных: отчет штаба ООС

ВСУ дали боевикам адекватный ответ, потери врага подсчитываются

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В День Конституции Украины с начала суток боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня уже 14 раз. При этом боевики подвергли ВСУ мощным атакам, однако потерь среди украинских военнослужащих нет.

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС, оперативно-тактической группировки "Север" - шесть обстрелов.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, накануне, 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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