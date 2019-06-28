Командовать боевиками на Донбассе будут "студенты": Россия принимает новые меры

На территории России сейчас начались четырехмесячные курсы по подготовке личного состава перед отправкой на восток Украины

Фото: Минобороны РФ

Несмотря на то, что россияне-командиры не горят желанием воевать, Россия все же делает ставку на своих воспитанников. На Донбасс за "боевым опытом" будут отправлять выпускников высших военных учебных заведений РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с июня в учебных центрах на территории России начались четырехмесячные курсы по подготовке рядового и сержантского состава соединений и частей армейских корпусов войск РФ с целью дальнейшего комплектования должностей артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений.

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"В то же время, российским оккупационным командованием отменен набор в т.н. "республиканские военные учебные заведения" ("Л/ДНР" – ред.) в 2019-2020 годах, в т.ч. в "Донецкое высшее общевойсковое командное училище". При этом, комплектование младшими офицерами подразделений оккупационных войск предполагается обеспечивать выпускниками российских военных учебных заведений в интересах приобретения ими опыта боевых действий", – сообщает разведка.

А тем временем на Донбассе противник продолжает использовать "любимый" метод ведения войны. Боевики используют позорную тактику – прикрываются мирными жителями после обстрелов позиций ВСУ.

Но украинская армия не оставляет атаки врага безнаказанными. Как сообщали новости "Сегодня", в районе Докучаевска наши бойцы нанесли серьезнейший урон противнику. Смотрите видео мощного удара ВСУ.

Видео: Facebook

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