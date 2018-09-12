Боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов: у ВСУ потери

По позициям ВСУ вели огонь из минометов и стрелкового оружия, применяя крупный калибр

За прошедшие сутки, 11 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки к обострению на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минского договоренностями. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, за прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино .

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра – около Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

По данным разведки, за минувшие сутки было уничтожено двух и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрелы зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, с начала суток 11 сентября на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Ранены двое украинских военных.

А в течение суток 10 сентября нарушение боевиками "школьного перемирия" унесло жизнь одного украинского воина, а ответным огнем ВСУ наказали врага – двое убитых и четверо раненных.