На Донбассе снова "горячо": потери понесли и ВСУ, и боевики

Сегодня, 09:24

Враг ударил по позиция украинской армии из запрещенного вооружения, но нарвался на жесткую "ответку"

Боевики на Донбассе. Фото: AFP
Боевики на Донбассе. Фото: AFP

Очередное нарушение боевиками "школьного перемирия" унесло жизнь одного украинского воина, а ответным огнем ВСУ наказали врага – двое убитых и четверо раненных.

За прошедшие сутки, 10 сентября, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из которых три раза применяли запрещенное "Минском" вооружение. Противник атаковал из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорское, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. С минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров", – сообщили в ООС.

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Военные отметили, что в результате боевых действий был убит один наш боец, еще один получил ранение. Ответным огнем ВСУ уничтожили двух оккупантов, еще четверых – отправили в больницу.

Кроме того, с начала текущих суток украинская армия уже понесла потери в виде раненного бойца в результате обстрела боевиками позиций вблизи Каменки и Широкино. Враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Напомним, 9 сентября также было неспокойно на фронте. Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, но нарвались на "ответку" и понесли ощутимые потери. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены четверо боевиков.

В свою очередь военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.
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Источник:

"Сегодня"

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