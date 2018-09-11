День на Донбассе: ранения получили двое украинских военных

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял", – говорится в сообщении.

В частности, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутово и Водяное.

"В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", – отметили в ООС.

Напомним, 10 сентября российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из которых три раза применяли запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военный.

9 сентября также было неспокойно на фронте. Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, но нарвались на "ответку" и понесли ощутимые потери. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены четверо боевиков.