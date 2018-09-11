День на Донбассе: ранения получили двое украинских военных

Сегодня, 18:43

Российские наемники девять раз обстреляли украинские позиции

Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял", – говорится в сообщении.

__11

В частности, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутово и Водяное.

"В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", – отметили в ООС.

Напомним, 10 сентября российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, из которых три раза применяли запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов погиб украинский военный. 

9 сентября также было неспокойно на фронте. Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, но нарвались на "ответку" и понесли ощутимые потери. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены четверо боевиков.
Донбасс, боевики, раненые, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "День на Донбассе: ранения получили двое украинских военных". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе снова "горячо": потери понесли и ВСУ, и боевики

Сегодня, 09:24

Враг ударил по позициям украинской армии из запрещенного вооружения, но нарвался на жесткую "ответку"

Донбасс

Фото: AFP

Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе

Вчера, 17:07

Кремль постоянно пытается подорвать авторитет украинской армии
Загрузка...

Донбасс

Фото: mil.gov.ua

Названы два условия для успеха операции Объединенных сил на Донбассе

Вчера, 15:25

Украинской армии нужны стратегия и развитие, считает Билецкий

Донбасс

Фото: facebook.com/odalug

Боевики на Донбассе из минометов обстреляли бойцов ВСУ под Водяным

9 Сентября, 18:41

За день противник 10 раз открыл огонь по позициям украинских военнослужащих
Загрузка...