Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских войск из гранатометов
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
С начала суток 27 апреля боевики ОРДЛО нарушили режим прекращения огня пять раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, огонь велся возле н.п.Новоселовка Вторая, Красногоровка, Широкино и Лебединское. Там боевики применили станковые противотанковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе н.п.Луганское противник обстрелял позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов. На провокации боевики подразделения ОС давали адекватный ответ, заявили в штабе.
Ранее у Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков.
Ранее сообщалось, чторазведка ООС внедрила НАТОвскую технологию, которая помогает найти врага и уничтожить онлайн. Интеграционная платформа "Дельта" позволяет усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.
Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков.
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