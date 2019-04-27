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Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских войск из гранатометов

27 апреля, 22:59

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет


С начала суток 27 апреля боевики ОРДЛО нарушили режим прекращения огня пять раз, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, огонь велся возле н.п.Новоселовка Вторая, Красногоровка, Широкино и Лебединское. Там боевики применили станковые противотанковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе н.п.Луганское противник обстрелял позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов. На провокации боевики подразделения ОС давали адекватный ответ, заявили в штабе.

Ранее у Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков.


Ранее сообщалось, чторазведка ООС внедрила НАТОвскую технологию, которая помогает найти врага и уничтожить онлайн. Интеграционная платформа "Дельта" позволяет усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков.

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Тег видео, Донбасс, боевики, обстрел, украинские военные, ООС

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