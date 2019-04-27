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У Попасной бойцы ВСУ уничтожили снайпера боевиков, опубликовано видео

27 апреля, 12:04

Напарник снайпера получил ранение и пытался вытащить тело

Фото: Pixabay

В ходе проведения мероприятий по антиснайперской борьбе, в полосе ответственности 54-й отдельной мехбригады ВСУ (в районе поселка Катериновка Попаснянского района Луганской области) был уничтожен снайпер противника, а его второй номер – ранен.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

На 21-секундном видео, снятом с беспилотника, можно заметить, как раненый второй номер, прикрываясь лесопосадкой, пытается вытащить тело уничтоженного напарника. 

По его словам, благодаря совершенствованию системы разведки, в частности, оснащению подразделений современными техническими решениями и автоматизированными системами управления, решение об адекватном ответе принимаются существенно быстрее.

Бойцы операции Объединенных сил учитывают информацию не только от наземных подразделений, но и с беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной разведки и т.д.


Ранее сообщалось, чторазведка ООС внедрила НАТОвскую технологию, которая помогает найти врага и уничтожить онлайн. Интеграционная платформа "Дельта" позволяет усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков.

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Тег снайпер, штирлиц, попасная, Катериновка, потери боевиков

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