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Обнаружить врага и уничтожить онлайн: разведка ООС внедрила НАТОвскую технологию

27 апреля, 09:48

Объединенные силы на Донбассе ведут активную работу по совершенствованию системы разведки

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"
Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр".

Объединенные силы на Донбассе ведут активную работу по совершенствованию системы разведки, в частности по оснащению подразделений современными техническими решениями и автоматизированными системами управления.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.  

Так, в районе проведения операции продолжается практическое внедрение интеграционной платформы "Дельта", которая позволяет значительно усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

С помощью этой системы разведчики наносят на электронную карту объекты врага – от огневых средств до пунктов управления. Учитывается информация не только от наземных подразделений, но и с беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной разведки. Вся информация замыкается на единую платформу, после чего становится доступной командирам всех звеньев – от комвзвода до командующего объединенных сил.

Внедрение системы позволяет принимать управленческие решения на основе актуальной обстановки в районе обострения, оперативно и адекватно реагировать на любую активность врага. На сегодня интеграционная платформа "Дельта" взята на вооружение большинством боевых подразделений Объединенных сил, говорится в сообщении штаба.


Напомним, несколькими дням ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев предоставил министру обороны Дании доказательства агрессии России .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал об обострении на Донбассе и потерях в рядах ВСУ .

Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков


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Тег НАТО, Донбасс, разведка, Наев, ООС

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