Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов

С начала текущих суток боевики еще не открывали огонь

/ Фото: AFP

За прошлые сутки, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили на странице ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы: неподалеку Марьинки – со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

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Также сообщается, что начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировали.

Напомним, что 23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь не было.

Кроме этого, мы сообщали о разминировании территории в Станице Луганской. Так, за два дня саперы нашли более 30 мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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