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Украина приостановила демонтаж укреплений в Станице Луганской

25 августа, 15:23

С российской стороны по состоянию на 9 утра не были проведены никакие работы

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, утром 25 августа украинские пиротехники начали обследовать местность для демонтажа укреплений в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9 утра не были проведены никакие инженерные работы.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - заявили в ведомстве.

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Также в ведомстве отметили, что в Станицу Луганскую прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, которые проводятся с украинской стороны.

Напомним, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Напомним, за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин . Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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Донбасс демонтаж боевики Станица Луганская

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