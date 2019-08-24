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Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"

24 августа, 07:09

Противник продолжает нагнетать обстановку под Горловкой и Донецком

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял ВСУ неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево (под Горловкой) – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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За прошлые сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

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Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

у Павлополя (Мариупольское направление) – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее, 22 августа, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих ООС получили ранения.

Также сообщалось, что 21 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

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