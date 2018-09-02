Боевики на Донбассе за день ранили пять украинских военных и жестоко поплатились

Сегодня, 19:05

По данным разведки, два оккупанта уничтожены, четверо ранены

Фото: Facebook ОК &quot;Север&quot;
Фото: Facebook ОК "Север"

Российские оккупационные войска в течение дня, с 07:00 до 18:00, трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Пренебрегая условиями "школьного" перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное.

"Вследствие обстрелов со станковых автоматических гранатометов, к сожалению, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, огнем в ответ двое оккупантов были уничтожены, еще четверо – ранены", – отмечено в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

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Как сообщалось, за прошлые сутки, 1 сентября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. За сутки один военнослужащий ООС  погиб, и еще двое получили ранения. 

Напомним, сутками ранее украинские военные рассказали, как себя вели боевики после смерти Захарченко. 31 августа противник 11 раз открывал огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.
ВСУ, военнослужащие, ранения, ООС

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"Сегодня"

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