Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Боевики не пропустили в Донецкую область три грузовика гумпомощи от Красного Креста

Сегодня, 09:32

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Боевики не пропустили в Донецкую область три грузовика гумпомощи от Красного Креста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c8/12b/5c80c812bf7a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c8/12b/5c80c812bf7a7.jpg Донбасс Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны

Боевики не пропустили на временно оккупированную территорию Донецкой области три грузовика, перевозивших гуманитарную помощь от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Как отмечается в сообщении, за КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию следовали четыре грузовика от Международного комитета Красного Креста.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.

При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.

За минувшие сутки, 6 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь в ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, красный крест, гуманитарная помощь, МККК

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики не пропустили в Донецкую область три грузовика гумпомощи от Красного Креста". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:14

Раненых и погибших среди украинских военных нет

Ценой ранения остановили прорыв боевиков: подробности боев на Донецком направлении

Сегодня, 05:22

За проявленное мужество двух сержантов командование бригады представило к награде

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Стала известна причина развода Ани Лорак

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)