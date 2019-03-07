Боевики не пропустили в Донецкую область три грузовика гумпомощи от Красного Креста
Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны
Боевики не пропустили на временно оккупированную территорию Донецкой области три грузовика, перевозивших гуманитарную помощь от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
Как отмечается в сообщении, за КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию следовали четыре грузовика от Международного комитета Красного Креста.
Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.
При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.
За минувшие сутки, 6 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь в ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ
В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.
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