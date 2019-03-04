Курсанты сдают "зачеты": стала известна причина обострения боев на Донбассе

Российские военные также испытывают новые образцы беспилотников в составе ДРГ

Российские артиллеристы. Фото: Минобороны РФ

Курсанты сдают "зачеты": стала известна причина обострения боев на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d19/14b/5c7d1914b158b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d19/14b/5c7d1914b158b.jpg 2019-03-04T14:27:00+02:00 Донбасс Российские военные также испытывают новые образцы беспилотников в составе ДРГ

Эскалация ситуации на фронте связана с тем, что на Донбасс завезли курсантов военных училищ из России, которые сдавали "зачеты" через обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на востоке Украины, в т.ч. в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений.

"Одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций Объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм – была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В то же время российскими военными специалистами осуществлялись испытания нового образца БПЛА с применением в составе разведывательно-ударного контура", – сообщили в разведке.

Как сообщалось, украинские военные точной "ответкой" уничтожили батарею россиян, прибывших на "практику" в Донецк. Курсанты артиллерийского училища хотели отработать на Донбассе "практические занятия", но были наказаны.

В свою очередь про обострение на Донбассе рассказывал командующий ООС Сергей Наев. Генерал-лейтенант рассказывал, что боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

А тем временем боевики продолжают нести потери от ответного огня ВСУ. Детали смотрите в сюжете "Сегодня".

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