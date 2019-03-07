На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

Раненых и погибших среди украинских военных нет

Фото: Getty Images

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e0/8fe/5c61e08fe31bd.jpg 2019-03-07T07:14:00+02:00 Донбасс Раненых и погибших среди украинских военных нет

За минувшие сутки, 6 марта, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь в ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, оккупанты применяли 11 раз, потратив 121 снаряд и мину. Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ были обстреляны из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в районе Лебединского, из артиллерийских систем калибра 122 мм – вблизи Гнутово. Также огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм велся в районе Водяного, а из стрелкового оружия – у села Богдановка.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 120 мм ударил вблизи Новолуганского, а из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Екатериновки. Артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия были применены вблизи Новотошковского, а минометы калибра 120 мм – в районе Крымского.

Также боевики обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм Новолуганское. Потратив 10 снарядов, российские наемники повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 6 марта двух оккупантов ликвидировано и трое ранены. Также уничтожено одну единицу военной техники противника", - рассказали в ООС.

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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