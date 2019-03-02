На Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ: появились подробности
Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики проводят батально-тактические учения под контролем российского командования. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как стало известно из разведданных, российское оккупационное командование сосредоточивает усилия на повышении уровня боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" для достижения ими уровня способностей, определенных для войск военных округов ВС РФ.
"В связи с этим, мероприятия боевой подготовки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся синхронизировано с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа ВС РФ под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа. В частности, с 26 февраля в "1, 2 АК" проводятся батальонно-тактические учения с отработкой применения разведывательно-огневых/ударных контуров согласно единым требованиям, определенных в ВС РФ по организации боевой подготовки в текущем году", – сообщает разведка.
Также на днях сообщалось, что Россия на Донбассе усиленно готовит артиллерию, использует спецтехнику. На оккупированные территории даже завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.
В то же время командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы, а также в ход пустили и противотанковые ракетные комплексы.
Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".
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