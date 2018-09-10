Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, нарвались на ответку и понесли ощутимые потери

За прошлые сутки, 9 сентября, ситуация на Донбассе оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил запрещенное Минском вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, за прошлые сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское и Золотое (Луганское направление), Светлодарск (Светлодарская дуга), Южное и, Верхнеторецкое (под Горловкой), Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка (под Донецком), Новотроицкое (под Волновахой), Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино (Мариупольское напраавление).

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединский. Также днем в районе Крымского один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения БМП.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было. По данным разведки, за прошлые сутки были ранены четверо боевиков.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее, 8 сентября, боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны. Противник 25 раз обстрелял позиции украинской армии, был ранен один боец ВСУ, а ответным огнем наши защитники уничтожили двоих боевиков и еще пятерых отправили в госпиталь.

Также напомним, что 7 сентября боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец. Враг дважды обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения, а кроме этого применял пулеметы, гранатометы. В ответ были уничтожены три боевика.