Боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях врага

В свою очередь украинская армия понесла небоевые потери – есть погибшие и у ВСУ

В сравнении с предыдущими сутками, враг немного снизил количество обстрелов, однако обстановка на Донбассе 8 августа все равно оставалась напряженной. Боевики 25 раза атаковали позиции украинской армии, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечается, что запрещенное "Минском" оружие враг не применял.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорское, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", – сообщили в ООС.

В результате боевых действий был ранен один боец ВСУ, а вот ответным огнем наши защитники убили двоих боевиков и еще пятерых отправили в госпиталь.

Кроме того, вчера, около 18:00, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, 7 августа на Донбассе боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец. Враг дважды обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения, а кроме этого применял пулеметы, гранатометы.

Как рассказывал на днях первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, "школьное перемирие" улучшило ситуацию на Донбассе. По его словам, наблюдатели фиксируют уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения. В то же время он указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.