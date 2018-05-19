Боевики обстреляли Зайцево из запрещенных минометов
Разрыв мины разрушил кровлю жилого дома
На Донбассе пророссийские боевики из запрещенного оружия обстреляли Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, в нарушение Минских договоренностей на утро сегодняшнего дня, около 05:45 обстреляли населенный пункт Зайцево из минометов 120 калибра. Обстрел мирных жителей противник вел по направлению населенного пункта Гольмовский. В частности, по результатам фотофиксации проведенной 19 мая наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частный дом и приусадебный участок по улице ул. Мануильского 100", – говорится в сообщении.
Разрыв мины разрушил кровлю дома, повредил окна и стены. Никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, ранее мы писали о 43 обстрелах, которые боевики устроили на протяжении суток 18 мая. При этом враг активно использовал артиллерию и минометы крупных калибров. К счастью, в рядах ВСУ обошлось без потерь.
Кроме того, в штабе рассказали об уничтожении снайперской пары боевиков в районе поселка Торецкое, где украинский сержант вызвал огонь на себя и помог подразделению обнаружить и уничтожить противника.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики обстреляли Зайцево из запрещенных минометов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"