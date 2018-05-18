Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе

Это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия, отметила нардеп

Президент России Владимир Путин намеренно усиливает эскалацию на Донбассе перед возможными переговорами "Нормандской четверки". Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"Боевики обстреливали украинские населенные пункты и военные позиции по разным направлениям, и это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия. Это тактика Путина – эскалация конфликта накануне возможных встреч вы нормандском формате, чтобы поднять ставки и говорить с позиции силы", – написала вице-спикер.

Как известно, сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным погибли трое мирных жителей: семилетний мальчик и его родители.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.