Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе

Сегодня, 10:12

Это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия, отметила нардеп

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин намеренно усиливает эскалацию на Донбассе перед возможными переговорами "Нормандской четверки". Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"Боевики обстреливали украинские населенные пункты и военные позиции по разным направлениям, и это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия. Это тактика Путина – эскалация конфликта накануне возможных встреч вы нормандском формате, чтобы поднять ставки и говорить с позиции силы", – написала вице-спикер.

Как известно, сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным погибли трое мирных жителей: семилетний мальчик и его родители.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Путин, Донбасс, геращенко, обстрел

Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Война на Донбассе. Фото: AFP

США в ОБСЕ назвали условие для окончания войны на Донбассе

Сегодня, 09:55

Американский дипломат Сайдерс заявила, что именно Россия виновата в сложившейся ситуации на востоке Украины

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Жданов: Появились новые рычаги давления на Путина – миссия ООН на Донбассе стала реальней

Сегодня, 05:34

По украинскому вопросу вырисовывается новый формат союзников Украины, отметил эксперт
Загрузка...

Донбасс

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

В МВД начали кампанию по подготовке мероприятий к деоккупации Донбасса

Вчера, 23:52

В реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД

Донбасс

Александер Хуг. Фото: facebook.com/oscesmm

Хуг срочно выехал на Донбасс

Вчера, 20:39

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправится на Донбасс из-за ухудшения ситуации

Политика

Российские военные. Фото: архив

Экс-соратник Януковича "не увидел" российских войск на Донбассе

Вчера, 16:46

Шуляк на допросе рассказал, что российская армия должна была занять всю территорию Украины

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Вернет ли Украина Донбасс и Крым: эксперт объяснил громкое заявление Волкера

Вчера, 16:22

Жданов считает, что в "рукаве" Волкера может быть припасено новое предложение по введению миротворцев
Загрузка...