Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе
Это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия, отметила нардеп
Президент России Владимир Путин намеренно усиливает эскалацию на Донбассе перед возможными переговорами "Нормандской четверки". Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.
"Боевики обстреливали украинские населенные пункты и военные позиции по разным направлениям, и это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия. Это тактика Путина – эскалация конфликта накануне возможных встреч вы нормандском формате, чтобы поднять ставки и говорить с позиции силы", – написала вице-спикер.
Как известно, сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным погибли трое мирных жителей: семилетний мальчик и его родители.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"