Боевики перебрасывают танковые батальоны – военный эксперт объяснил, что это значит

Сегодня, 04:30

В зоне проведения ООС выросло число обстрелов и переброска тяжелой техники

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Оккупанты заметно активизировались в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов и отмечается перемещение на неподконтрольной территории тяжелых вооружений вплоть до танкового батальона в количестве от 20 до 30 танков. Зафиксировано много мест хранения вооружений и техники. Фиксируется их переброска, что является явным нарушением Минских соглашений", – рассказал военный эксперт.

По его словам, в то же время активизация боевиков и боевых действий на Донбассе не связана с угрозами какого-то широкомасштабного обострения в районе проведения ООС.

"Однако неприятности тактического характера со стороны незаконных вооруженных формирований вполне возможны", – допускает он, воздерживаясь от прогнозов относительно их масштабов и возможных последствий.

Комментируя активизацию боевиков как способ политического давления на Украину в рамках переговорного процесса по освобождению украинских политзаключенных и военнопленных, Машовец отметил:

"Боевики давно уже используют военный фактор как некий инструмент и фактор влияния на всеукраинскую ситуацию. Например, как только какой-то ключевой политический вопрос внутри Украины выносится на повестку дня, ситуация на Донбассе сразу же обостряется. А пророссийские силы внутри Украины используют это обострение в своей политической борьбе".

Напомним, ранее командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сравнил ОС с ферзем на шахматной доске.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".
Донбасс, танки, провокации, машовец, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики перебрасывают танковые батальоны – военный эксперт объяснил, что это значит". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Почему выросло число обстрелов на Донбассе: эксперт дал четкое объяснение

1 Июня, 09:49

Боевики наносят удары по заранее разведанным целям, отметил Машовец

Украина

Владимир Путин. Фото: AFP

"Маленькая победоносная война": эксперт объяснил, чего ждать от Путина на Донбассе

6 Июня, 05:24

Машовец рассказал, стоит ли ожидать от Кремля большой войны против Украины
Загрузка...

Украина

Россия тренирует войско для Донбасса. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия на Донбассе готовит войско: Машовец объяснил цель Кремля

5 Июня, 13:23

Боевики еще не готовы проломить оборону украинской армии, и российские инструкторы хорошенько взялись за них

Украина

Предпосылок для наступления нет. Фото: amurburg.ru

"Мясорубка и штурмовщина": эксперт оценил шансы боевиков на прорыв под Донецком

19 Февраля, 11:27

Оккупантам нужно психологически подготовиться к зашкаливающим потерям
Загрузка...