Боевики перебрасывают танковые батальоны – военный эксперт объяснил, что это значит

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе помимо увеличения количества обстрелов со стороны оккупантов фиксируется перемещение тяжелой военной техники боевиков.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Оккупанты заметно активизировались в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов и отмечается перемещение на неподконтрольной территории тяжелых вооружений вплоть до танкового батальона в количестве от 20 до 30 танков. Зафиксировано много мест хранения вооружений и техники. Фиксируется их переброска, что является явным нарушением Минских соглашений", – рассказал военный эксперт.

По его словам, в то же время активизация боевиков и боевых действий на Донбассе не связана с угрозами какого-то широкомасштабного обострения в районе проведения ООС.

"Однако неприятности тактического характера со стороны незаконных вооруженных формирований вполне возможны", – допускает он, воздерживаясь от прогнозов относительно их масштабов и возможных последствий.

Комментируя активизацию боевиков как способ политического давления на Украину в рамках переговорного процесса по освобождению украинских политзаключенных и военнопленных, Машовец отметил:

"Боевики давно уже используют военный фактор как некий инструмент и фактор влияния на всеукраинскую ситуацию. Например, как только какой-то ключевой политический вопрос внутри Украины выносится на повестку дня, ситуация на Донбассе сразу же обостряется. А пророссийские силы внутри Украины используют это обострение в своей политической борьбе".

Напомним, ранее командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сравнил ОС с ферзем на шахматной доске.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым".