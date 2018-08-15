Боевики что-то замышляют: стягивают в Донецк пехоту и бронетехнику

Пророссийские боевики стягивают в оккупированный Донецк живую силу и военную технику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По трассе Н-21 продолжается активный подвоз оккупантами предметов МТС для нужд формирований, дислоцированных в районе Донецка и Горловки. В течение 3-х суток зафиксировано, по крайней мере, 4 больших автомобильных колоны (с присутствием бронетехники, в основном БТР). Всего – до 50 единиц грузовых авто армейского типа, проследовавших в сторону Донецка и Макеевки и до 10-и БТР и МТ-ЛБ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в район Ясиноватой прибыла новая тактическая группа противника с усиленной мотострелковой ротой, в составе которой 8-9 БМП\МТ-ЛБ, четыре 82-мм миномета и две установки ЗУ-23-2.

Ранее мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.

Напомним, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного "Минском" вооружения.