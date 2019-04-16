Боевики попали под ответный огонь ВСУ на Донбассе: шесть оккупантов уничтожены

Потерь среди украинских военнослужащих нет

Фото: AFP

За минувшие сутки, 15 апреля, пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Потерь среди укранских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, из минометов калибра 120 мм – в районе Новоселовки – 2, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены вблизи Опитного. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Невельского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трое – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 14 апреля на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, но в результате ответного огня сами понесли потери.

Мы также писали о задержании на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования "Гром", созданного российскими кураторами так называемой "ДНР".

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