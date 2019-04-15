На Донбассе задержан боевик из бандформирования "Гром"

Подразделение боевиков было одним из первых в "ДНР" и создано российскими кураторами

Задержанный боевик "ДНР". Фото: соцсети.

На Донбассе задержан боевик незаконного вооруженного формирования "Гром" (т.н. "ДНР"), которое было создано российскими кураторами. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Оперативниками донецко-луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава ООС в течение года вели сбор сведений и документирования участия гражданина Украины в деятельности силового блока бандформирований "ДНР". Так, на днях в Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ был задержан боевик.

"Дончанин принимал участие в деятельности управляемого Россией незаконного вооруженного формирования "Гром", которое дислоцировалось в г. Харцызск и было создано российскими кураторами одним из первых на временно оккупированной территории Украины. До войны задержанный боевик занимался предпринимательской деятельностью, а с началом боевых действий, как он объяснил, его заставили примкнуть к бандформированиям пророссийские боевики и ситуация в целом, которая сложилась на оккупированной территории. Впрочем, это не мешало ему хвалиться принадлежностью к преступной группировке, демонстрируя в соцсетях фото с оружием в руках", – рассказали военные.

В ООС добавили, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Сейчас материалы досудебного расследования направлено в суд.

Как сообщалось, вчера, 14 апреля, на границе с Крымом задержан предатель "Чингиз". За работу на оккупантов и службу в "батальоне" "Сомали" задержанному украинцу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов. На протяжении прошлого года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 71 человека, причастных к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

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