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Боевики продолжают нести потери: в ВСУ показали фото уничтоженных предателей Украины

31 мая, 10:04

Бойцы ООС продолжают успешно очищать украинскую землю от предателей и наемников

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

На Донбассе противник продолжает регулярно нести потери. На этот раз офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал троих уничтоженных предателей Украины, которые перешли на сторону боевиков.

Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) еще 27 апреля пополнили два "воина Л/ДНР". Об их ликвидации стало известно только сейчас. 

Читак Олег из Счастья (2 омсбр).

Чабан Виктор из Юнокоммунаровска (3 омсбр, уничтожен в районе н.п. Доломитное).

А относительно недавно, 20 мая, в районе Горловки ВСУ ликвидировали Яковенко Владимира из Добровольского района.

А тем временем на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Как сообщили в штабе Объединенных сил, пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также мы писали, как журналисты "Сегодня" побывали в прифронтовом Павлополе. Поселок расположен в 30 километрах от Мариуполя. Туда ежедневно пытаются проникнуть диверсанты, а окраины находятся под обстрелами.


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Тег Донбасс, штирлиц, боевики, предатели, потери боевиков

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