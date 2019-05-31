Боевики продолжают нести потери: в ВСУ показали фото уничтоженных предателей Украины
Бойцы ООС продолжают успешно очищать украинскую землю от предателей и наемников
На Донбассе противник продолжает регулярно нести потери. На этот раз офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" показал троих уничтоженных предателей Украины, которые перешли на сторону боевиков.
Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) еще 27 апреля пополнили два "воина Л/ДНР". Об их ликвидации стало известно только сейчас.
Читак Олег из Счастья (2 омсбр).
Чабан Виктор из Юнокоммунаровска (3 омсбр, уничтожен в районе н.п. Доломитное).
А относительно недавно, 20 мая, в районе Горловки ВСУ ликвидировали Яковенко Владимира из Добровольского района.
А тем временем на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Как сообщили в штабе Объединенных сил, пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение – артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также мы писали, как журналисты "Сегодня" побывали в прифронтовом Павлополе. Поселок расположен в 30 километрах от Мариуполя. Туда ежедневно пытаются проникнуть диверсанты, а окраины находятся под обстрелами.
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