Боевики скрыто размещают на передовой танковый группы – разведка

В "Л/ДНР" усилили проверки боевиков к готовности выхода на боевые позиции

Фото: Getty Images

Пока ОБСЕ фиксирует вражеские "Грады", боевики активно проводят учения с запрещенным минскими соглашениями вооружением и усиливаются на передовой тяжелой техникой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, оккупационное командование активизировало подготовку артиллерийских, минометных и танковых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, с 27 мая на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей продолжается интенсивная подготовка артиллерийских подразделений, в т.ч. с проведением стрельб из 122-мм артиллерийских систем.

"При этом, противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой. Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", – сообщает разведка.

Как сообщалось, в СЦКК обвинили Россию в срыве договоренностей. Боевики сначала гарантировали дополнительную безопасность ремонтниками, которым нужно было провести работы по восстановлению газораспределительной станции, но потом ударили из орудий.

Кроме того, утром 29 мая Водяное подверглось мощному артиллерийскому обстрелу. Противник выпустил в сторону населенного пункта почти 50 снарядов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики скрыто размещают на передовой танковый группы – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"