Боевики продолжают обстрелы: в ВСУ четверо раненых

/ Фото: AFP

В результате обстрелов боевиками позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

Об этом сообщили 6 ноября в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, уточнив, что с начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял:

неподалеку от Травневого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

возле Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела:

возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Водяного на Приазовье – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе продолжается разведение войск. На данный момент как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики отвели свои войска с позиций на участке в Золотом-4.

Несмотря на это, 4 ноября пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

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