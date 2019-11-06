Боевики продолжают обстрелы: в ВСУ четверо раненых

В результате обстрелов боевиками позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения.
Об этом сообщили 6 ноября в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, уточнив, что с начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – заявили в ООС.
Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял:
- неподалеку от Травневого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела:
- возле Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного на Приазовье – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что на Донбассе продолжается разведение войск. На данный момент как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики отвели свои войска с позиций на участке в Золотом-4.
Несмотря на это, 4 ноября пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.
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