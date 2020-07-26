Боевики сбросили с беспилотника гранату на позиции ВСУ

Вчерашние атаки позиций ВСУ боевики продолжили и сегодня. С самого утра противник четыре раза обстрелял украинских военных, причем применил даже беспилотник.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
В частности, утром оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино.
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Кроме того, по позициям вблизи Водяного боевики применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
"В некоторых случаях украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минских договоренностей", – заявили в Минобороны.
Как мы уже писали, новое перемирие стартует с полуночи 27 июля, а контролировать режим прекращения огня на Донбассе будут ветераны. Такие меры, по замыслу штаба ООС, позволит не отвлекать личный состав от боевых задач и предупредить возможные провокации.
Также сегодня стало известно, что главари "ДНР" и "ЛНР" приказали боевикам прекратить огонь на Донбассе. Начальники т.н. "народной милиции" обеих непризнанных "республик" выдали указы, которые довели до всех вражеских подразделений о прекращении огня.
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