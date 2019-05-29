Боевики атаковали ВСУ возле Попасной, один военный пропал без вести
В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали
В ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ООС, двое террористов были уничтожены.
Об этом сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в Faceook. "В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие", – говорится в сообщении.
Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.
Как сообщалось,с начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбасседважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.
Напомним, 27 мая оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.
А 26 мая боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики атаковали ВСУ возле Попасной, один военный пропал без вести". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и Германия обсудили Минские соглашения по Донбассу
В ходе консультаций также "констатировано взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ"
США назвали "чрезвычайно провокационным" указ Путина о паспортизации Донбасса
Российские паспорта жителей Донбасса окажутся "в бане", как и крымские
Тымчук: ФСБ затеяла новую игру по смене "власти" в ОРДО
ФСБ проводит комбинацию по усилению своего влияния на оккупированных территориях Донбасса
Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов
Боевики получали жесткий ответ на каждый из обстрелов