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Боевики атаковали ВСУ возле Попасной, один военный пропал без вести

29 мая, 01:39

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали

Фото: AFP

В ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ​​ООС, двое террористов были уничтожены.

Об этом сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в Faceook. "В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.

Как сообщалось,с  начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбасседважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.

Напомним, 27 мая оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.

А 26 мая боевики трижды обстреливали позиции наших бойцов. Тогда также обошлось без потерь в рядах ВСУ.


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Тег Донбасс, бой, ВСУ, боевики, военный, пропавшие без вести

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