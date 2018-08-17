Боевики снова кроют ВСУ из "Градов" и тяжелых минометов и получают ответные удары

За прошлые сутки, 16 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из запрещенном "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Местные боевики и российские военные на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибра 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

В течение текущих суток боевики шесть раз открывали огонь по нашим позициям в районах Новолуганского, Марьинки, Водяного и Лебединского. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Также напомним, по итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".

Напомним, сутками ранее, 15 августа, боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге. Ответным огнем два оккупанта были уничтожены, трое – получили ранения.