Боевики снова кроют ВСУ из "Градов" и тяжелых минометов и получают ответные удары

Сегодня, 07:13

Обстрелам подверглись околицы Мариуполя и Светлодарская дуга

Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

За прошлые сутки, 16 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из запрещенном "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Местные боевики и российские военные на Донбассе вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибра 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

В течение текущих суток боевики шесть раз открывали огонь по нашим позициям в районах Новолуганского, Марьинки, Водяного и Лебединского. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

01_86

Также напомним, по итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".

Напомним, сутками ранее, 15 августа, боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге. Ответным огнем два оккупанта были уничтожены, трое – получили ранения.
Донбасс, Мариуполь, боевики, обстрелы, ГРАДы, Светлодарская дуга, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики снова кроют ВСУ из "Градов" и тяжелых минометов и получают ответные удары". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Vlada.io

Выпросили "ответку" ВСУ: волонтер рассказал о масштабных потерях боевиков под Авдеевкой

2 Августа, 04:30

У поселка Каштановое противник обстреливал украинских военных, пока не пришло возмездие

Донбасс

Фото: Vlada.io

"Выдвинулись для обзора и нарвались": волонтер рассказал о потерях боевиков под Донецком

15 Июля, 18:21

В районе "Вольво-центра" противник понес ощутимые потери
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

15 раненых и 12 убитых за неделю: волонтер рассказал о крупных потерях боевиков в Горловке

13 Мая, 09:37

Участникам НВФ не хватает своих запасов крови

Донбасс

Фото: Vlada.io

11 убитых и 45 раненых: волонтер уточнил потери "морпехов ДНР" под Мариуполем

6 Июня, 04:44

В Новоазовск из "столичного" Донецка впервые с зимы прибыли реанимационные бригады
Загрузка...