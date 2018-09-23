Боевики специально обстреливают мирное население на Донбассе – ООС

Сегодня, 16:54

Украинские военные задокументировали факты обстрелов боевиками жилых домов местных жителей

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Боевики используют намеренно ведут огонь в сторону мирного населения, чтобы дискредитировать украинских защитников.Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

"На днях подразделения ООС освободили Хутор Свободный, из которого российско-оккупационные войска периодически осуществляли обстрелы жилого сектора поселка Золотое-4. С взятием украинскими войсками хутора под контроль отныне противник лишен возможности вести огонь с этой территории по мирным жителям",– говорится в сообщении.

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В то же время украинские военные задокументировали разрушения восьми жилых домов местных жителей в результате обстрелов боевиками.

"Этот факт является очередным свидетельством продолжения позорной практики преднамеренного ведения огня вооруженными формированиями Российской Федерации в сторону мирного населения с целью дискредитации подразделений Вооруженных Сил Украины и срыва инициатив командования ООС по восстановлению мира на Донбассе", – отмечают военные.

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Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.
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