В районе ООС пограничники задержали "разведчика" госграницы

Во время задержания мужчина, который планировал незаконно пересечь границу, оказывал сопротивление

Пограничники Луганского отряда в районе населенного пункта Шаровка, заметили неизвестного, который вел наблюдение за действиями пограничных нарядов. Об этом сообщил Госпогранслужба.

Наблюдение мужчина совершал скрыто, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда, он пустился в бега. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью дальнейшей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.

Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников из-за противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленные тяжкие телесные повреждения.

Выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для осуществления правонарушения.

Злоумышленник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. Нацполиции направлено уведомление о совершении уголовного преступления, в частности, сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

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