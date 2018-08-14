ВСУ на Донбассе "пощипали" боевиков: двое уничтожены, пятеро получили ранения

Сегодня, 07:26

Противник все чаще применяет тяжелое оружие и несет потери от ответного огня

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 01
Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 01

За прошлые сутки, 13 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз – из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибра 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковское, Троицкого, Новозвановки (Луганское направление); Новолуганского, Пивденного, Майорска, Железного, Пивничного  (Светлодарская дуга и околицы Горловки); Опытного и Авдеевки (Донецкое направление); Новотроицкого и Богдановки (под Докучаевском); Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино (Мариупольское направление).

Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибра 120 мм наши позиции у Железного, Пивничного и Богдановки, а из минометов калибра 82 мм – позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем, по данным разведки, два оккупанта уничтожены, пять получили ранения.

В течение текущих суток, 14 августа, боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

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Напомним, сутками ранее, 12 августа, боевики почти в два раза увеличили число обстрелов, но понесли ощутимые потери. Противник 57 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в ответ один оккупант был уничтожен, шестеро – получили ранения.

11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил "ответку" и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.
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