Боевики ударили из минометов и ракетами, у ВСУ потери

Противник не успокаивается и продолжает стрелять даже из запрещенного вооружения

Фото: Минобороны РФ

Боевики ударили из минометов и ракетами, у ВСУ потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a0d/2b2/5c9a0d2b20cbb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a0d/2b2/5c9a0d2b20cbb.jpg 2019-03-26T13:30:00+02:00 Донбасс Противник не успокаивается и продолжает стрелять даже из запрещенного вооружения

Оккупационные войска на Донбассе продолжили обстрелы и с начала текущих суток, совершив пять обстрелов позиций украинской армии. Об этом сообщил спикер Минобороны.

Так, с 06.15 российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно отвечали и принудили врага к дальнейшему соблюдению "режима тишины".

Кроме этого, около 08.00 утра противник дважды вел обстрелы защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия, а после 10.15 применил крупнокалиберные пулеметы по защитникам Красногоровки.

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После 11:00 в течение 20 минут, враг совершил обстрел защитников Крымского. Со стороны Желобка оккупанты выпустили три мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеских обстрелов был ранен один боец ВСУ, после чего он был эвакуирован медиками и получил соответствующую помощь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 25 марта пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Позиции украинской армии обстреливались врагом из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ – три оккупанта уничтожены. Но потери понесли и украинские защитники.

Также мы показывали видео уничтожения пулеметчика и позиции боевиков. Украинские воины наказали противника за обстрелы метким попаданием в его укрепление.

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