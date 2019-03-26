В ход пустили снайперские группы и разведку: боевики на Донбассе сменили тактику
Противник активизировал подготовку ряда своих подразделений, отрабатывают слаживание пехоты с танковыми войсками
Оккупационные войска перебросили на передовую снайперов и перешли на работу снайперских групп, а также усилили разведку, в том числе и в тылу украинской армии. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
"Противник продолжает активно использовать снайперские группы в первой линии, а также ведет интенсивную разведку боевых порядков украинских войск – как передовых подразделений из состава ОС, так и ближайшего тактического тыла группировки ВСУ", – сообщил он.
Кроме того, враг активизировал учения на ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск.
"Как минимум два батальона из состава "1 АК ДНР" и один батальон из состава "2-го АК ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями, в том числе с проведением боевых стрельб", – отметил Тымчук.
Нардеп добавил, что оккупанты активно пополняют запасы в 3-й омсбр, 7-й омсбр, 6-м омсп и 9-м омсп – то есть на тех участках, где, по мнению российского командования, сохраняется "напряженная ситуация".
Как недавно сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
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