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В ход пустили снайперские группы и разведку: боевики на Донбассе сменили тактику

Сегодня, 05:17

Противник активизировал подготовку ряда своих подразделений, отрабатывают слаживание пехоты с танковыми войсками

Фото: Минобороны РФ
В ход пустили снайперские группы и разведку: боевики на Донбассе сменили тактику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg Донбасс Противник активизировал подготовку ряда своих подразделений, отрабатывают слаживание пехоты с танковыми войсками

Оккупационные войска перебросили на передовую снайперов и перешли на работу снайперских групп, а также усилили разведку, в том числе и в тылу украинской армии. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Противник продолжает активно использовать снайперские группы в первой линии, а также ведет интенсивную разведку боевых порядков украинских войск – как передовых подразделений из состава ОС, так и ближайшего тактического тыла группировки ВСУ", – сообщил он.

Кроме того, враг активизировал учения на ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск.

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"Как минимум два батальона из состава "1 АК ДНР" и один батальон из состава "2-го АК ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями, в том числе с проведением боевых стрельб", – отметил Тымчук.

Нардеп добавил, что оккупанты активно пополняют запасы в 3-й омсбр, 7-й омсбр, 6-м омсп и 9-м омсп – то есть на тех участках, где, по мнению российского командования, сохраняется "напряженная ситуация".

Как недавно сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".

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Тег Донбасс, подготовка, боевики, Тымчук, снайпера

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