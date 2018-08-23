Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, потери понесли ВСУ и противник

За прошлые сутки, 22 августа, ситуация на Донбассе была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное. Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток оккупанты из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного. В ходе боя погиб один военнослужащий ВСУ. По данным разведки, один оккупанта уничтожены.

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии сайту "Сегодня" назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики.

Напомним, сутками ранее враг ударил из запрещенного оружия, но поплатился за это. 21 августа враг 24 раза открывал огонь, четыре раза с использованием запрещенного вооружения. ВСУ ответным огнем уничтожили двух боевиков и одного ранили.