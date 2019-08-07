Фото: пресс-центр штаба ООС

Боевики вновь обстреляли украинские позиции на Донбассе, есть раненый https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%9E%D0%A1,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-08-07T01:29:00+03:00 Донбасс Утром в результате вражеских обстрелов погибли четверо военнослужащих

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, четверо украинских бойцов погибли, один получил ранения.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы осуществили три обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Богдановки и Павлополя.

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"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", – говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осудил Россию за сорванное перемирие на Донбассе, где в результате обстрела позиций ВСУ под Павлополем погибли четыре украинских военнослужащих.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также осудил атаку под Павлополем, заявив, что этот инцидент "направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом". С этой целью он призвал Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно скорее собраться для переговоров в "нормандском формате".

Как сообщил секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк, жертвами обстрела стали бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В этот момент боевики нанесли по ним удар из ручного противотанкового гранатомета.

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