Боевые учения "Ураганов": военные показали впечатляющее видео

Сегодня, 12:23

Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, "отрабатывала" по целям и отходила 

&quot;Ураган&quot;. Фото: Минобороны
"Ураган". Фото: Минобороны

По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Основной задачей РСЗО "Ураган" является поражение живой силы, техники противника и морских целей. Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала по целям и отходила. Экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Ранее военные показали впечатляющее видео подготовки боевых расчетов реактивной артиллерии "Смерч". Соответствующее видео опубликовал штаб Операции объединенных сил.

Отметим, что в Украине разработали новую систему реактивной артиллерии "Вильха", которая превосходит по своим показателям российской аналог "Смерч", который также еще состоит на вооружении украинской армии. "Вильху" впервые успешно испытали еще в 2017 году.

Кроме того, президент Петр Порошенко объявил о запуске "Вильхи" в серийное производство. По его словам, украинские ракеты обеспечат силу Вооруженных сил.

Как сообщалось, военные испытали новый боевой модуль с противотанковыми ракетами. Новое вооружение установили на броневик "Козак", которое может уничтожать технику врага на расстоянии в 5 километров.
ураган, ВСУ, учения, Наев, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Боевые учения "Ураганов": военные показали впечатляющее видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео

Вчера, 21:40

В настоящее время перспективы работы на оборонном рынке Украины изучают ряд канадских оборонных компаний

Донбасс

Фото: AFP

Боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов, готовят к удары по позициям ВСУ – разведка

Вчера, 14:15

Наемники тренируются выходить на линию разграничения и указанные районы сосредоточения
Загрузка...

Донбасс

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Генштаб хочет ввести аккредитацию волонтеров на Донбассе

Вчера, 12:20

Проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС уже разработан

Донбасс

Скриншот

Как готовят подводный спецназ Объединенных сил, опубликовано видео

Вчера, 10:32

Боевые пловцы проходят курс спецподготовки для действий на воде, в прибрежной зоне и под водой

Политика

Эсминец ВМС США Carney. Фото: port.odessa.ua

США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

Вчера, 06:55

Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом

Украина

Facebook Министерства обороны Украины

"Маруновый берет 2018": ВСУ провели учения с рейдами и штурмом позиций "противника", опубликованы фото

13 Августа, 10:26

Украинские военные наводили переправы через водные преграды

Украина

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Зарплаты военных должны расти быстрее, чем у чиновников - Турчинов

12 Августа, 04:00

Секретарь СНБО выразил надежду на то, что Рада поддержит проект оборонного бюджета на 2019 год

Украина

Архивное фото

Бывший боевик "ДНР" пришел в полицию с повинной

11 Августа, 13:09

Житель Авдеевки сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР"

Украина

САУ "Богдана". Фото: facebook.com / yuri.biriukov

"Непривычная, но наша": новые фото и первые подробности об украинской САУ "Богдана"

10 Августа, 15:44

Самоходная артустановка - украинского производства от шасси до ствола, отметил Бирюков, а Турчинов рекомендовал врагам Украины запомнить ее имя

Украина

Фото: turchynov.com

Украине нужно усилить оборону морского побережья - Турчинов

10 Августа, 12:22

Секретарь СНБО переговорил с командованием ВМС, обсудив увеличение военного присутствия Украины в Азовско-Черноморском регионе
Загрузка...