Боевые учения "Ураганов": военные показали впечатляющее видео

Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, "отрабатывала" по целям и отходила

По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, расчетов РСЗО "Ураган".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Основной задачей РСЗО "Ураган" является поражение живой силы, техники противника и морских целей. Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала по целям и отходила. Экипажи боевых машин с задачами справились на отлично и готовы выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

Ранее военные показали впечатляющее видео подготовки боевых расчетов реактивной артиллерии "Смерч". Соответствующее видео опубликовал штаб Операции объединенных сил.

Отметим, что в Украине разработали новую систему реактивной артиллерии "Вильха", которая превосходит по своим показателям российской аналог "Смерч", который также еще состоит на вооружении украинской армии. "Вильху" впервые успешно испытали еще в 2017 году.

Кроме того, президент Петр Порошенко объявил о запуске "Вильхи" в серийное производство. По его словам, украинские ракеты обеспечат силу Вооруженных сил.

Как сообщалось, военные испытали новый боевой модуль с противотанковыми ракетами. Новое вооружение установили на броневик "Козак", которое может уничтожать технику врага на расстоянии в 5 километров.