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Борис Колесников поддержал программу по восстановлению водоснабжения сел Донбасса

11 июля, 10:03

В селах Константиновского района снова появится центральный водопровод

Фото: opposition.com.ua

Во многих городах и селах Донецкой области остро стоит проблема с водой. По инициативе премьер-министра оппозиционного правительства Бориса Колесникова в регионе стартовала программа по восстановлению резервных скважин. Одну из первых – пробурили в нескольких километрах от села Яблуновка в Константиновском районе. В скором времени здесь появится новый водовод, и село будет обеспечено водой.

По словам Колесникова, решив проблему с водой, можно стимулировать развитие садоводства и огородничества.

"Вполне можно говорить о будущем сельхозпереработки, а значит – развитии малого и среднего бизнеса", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников напомнил, что в советское время в Донецкой области было проложено центральное водоснабжение не только в городах, но и в селах.

"В связи с этим скважины, которые питали села водой, были заглушены. Существовал центральный водовод, и проблем не было. Но за прошедшие годы никто не вложил ни копейки в модернизацию системы – все сгнило. Воды в селах снова нет. Поэтому мы решили помочь селянам и восстановить резервное водоснабжение", – рассказал оппозиционер.

Фото: opposition.com.ua

По мнению Колесникова, центральное водоснабжение неперспективно на больших расстояниях.

"За водоводами необходимо постоянно ухаживать. Если есть резерв и вода находится не совсем глубоко, значит, у нас есть, как минимум, запасной вариант, который будет обеспечивать людей водой", – подчеркнул он.

Борис Колесников добавил, что с перспективой роста экономики появится возможность восстановить и центральный водовод.

"Есть несколько вещей, которые необходимо сделать обязательно. Это касается строительства второй очереди канала Днепр – Донбасс. Таким образом можно будет снять все проблемы с водой Северо-западного Донбасса. Что касается Мариуполя и прибрежных территорий, то можно позаимствовать опыт Флориды и ОАЭ, которые берут воду с опреснительных заводов. Да, это дорого, но это снимает проблему раз и навсегда, потому что источники мирового океана не имеют границ. В таком случае и промышленность, и сельское хозяйство, и местные жители будут чувствовать себя уверенно", – подытожил оппозиционный премьер.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Колесников объяснил причины проблем с подачей воды на Донбассе и назвал пути их решения .

Колесников также заявил, что сельской медицине не обойтись без серьезной поддержки из Госбюджета .


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Тег вода, Колесников, Константиновка, водоснабжение, скважина, Вода Донбасса

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