Гройсман анонсировал возобновление подачи воды на Донбассе

Премьер отметил, что необходимые решения были приняты на уровне президента и правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман отчитался о начале восстановления подачи воды на Донбасс. Как сообщил глава правительства в своем Facebook, необходимые решения были приняты на высшем государственном уровне.

"Наконец нам удалось начать восстанавливать водоснабжение Донбасса. На уровне президента и правительства был принят ряд решений, которые позволили решить эту жизненно важную для людей проблему", – написал он.

Кроме того, Гройсман выразил благодарность за работу ряду членов правительства – Владимиру Кистиону, Игорю Насалику, Николаю Чечоткину и Эдуарду Круглякову, а также выразил надежду на то, что "уже через несколько часов люди на Донбассе будут с водой".

Напомним, что ранее Владимир Гройсман отдал поручение о том, чтобы подконтрольные Украине населенные пункты Донбасса бесперебойно получали питьевую воду.

Ранее сообщалось, что жители города Константиновка и других населенных пунктов массово жалуются на проблемы с подачей воды . Как рассказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, он получил от местных жителей тысячи сообщений.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в селе Сурганы Кировоградской области люди остались без воды . Питьевая вода в кранах жителей есть только по несколько часов в день, на некоторых улицах по старым трубам она вообще не доходит.

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