Боевики на Донбассе из минометов обстреляли бойцов ВСУ под Водяным

За день противник 10 раз открыл огонь по позициям украинских военнослужащих

В течение текущих суток, с 07.00 до 18.00 часов, 9 сентября российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Нарушая Минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82 мм. В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", – отмечено в сообщении.

Кроме того, по защитникам Крымского, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В сравнении с предыдущими сутками, враг немного снизил количество обстрелов, однако обстановка на Донбассе 8 сентября все равно оставалась напряженной. Боевики 25 раза атаковали позиции украинской армии.

Напомним, 7 августа на Донбассе боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец. Враг дважды обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения, а кроме этого применял пулеметы, гранатометы.

Как рассказывал на днях первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, "школьное перемирие" улучшило ситуацию на Донбассе. По его словам, наблюдатели фиксируют уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения. В то же время он указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.



