Боевики на Донбассе из минометов обстреляли бойцов ВСУ под Водяным
За день противник 10 раз открыл огонь по позициям украинских военнослужащих
"Нарушая Минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82 мм. В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", – отмечено в сообщении.
Кроме того, по защитникам Крымского, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
В сравнении с предыдущими сутками, враг немного снизил количество обстрелов, однако обстановка на Донбассе 8 сентября все равно оставалась напряженной. Боевики 25 раза атаковали позиции украинской армии.
Напомним, 7 августа на Донбассе боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец. Враг дважды обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения, а кроме этого применял пулеметы, гранатометы.
Как рассказывал на днях первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, "школьное перемирие" улучшило ситуацию на Донбассе. По его словам, наблюдатели фиксируют уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения. В то же время он указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.
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