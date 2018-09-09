Боевики на Донбассе из минометов обстреляли бойцов ВСУ под Водяным

Сегодня, 18:41

За день противник 10 раз открыл огонь по позициям украинских военнослужащих

Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug
В течение текущих суток, с 07.00 до 18.00 часов, 9 сентября российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Нарушая Минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82 мм. В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский", – отмечено в сообщении.

Кроме того, по защитникам Крымского, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

__5

В сравнении с предыдущими сутками, враг немного снизил количество обстрелов, однако обстановка на Донбассе 8 сентября все равно оставалась напряженной. Боевики 25 раза атаковали позиции украинской армии.

Напомним, 7 августа на Донбассе боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец. Враг дважды обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберного вооружения, а кроме этого применял пулеметы, гранатометы.

Как рассказывал на днях первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, "школьное перемирие" улучшило ситуацию на Донбассе. По его словам, наблюдатели фиксируют уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения. В то же время он указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.
Донбасс, ВСУ, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики на Донбассе из минометов обстреляли бойцов ВСУ под Водяным". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: gettyimage

Готова ли Россия уходить с Донбасса: британский эксперт дал ответ

27 Марта, 09:12

Свои потери Россия компенсирует способностью вмешиваться в чужие дела

Донбасс

Противостояние продолжается. Фото: архив

Потери боевиков убитыми и ранеными составили около 200 человек: в ООС подвели итоги августа

1 Сентября, 13:48

Игнорируя Минские договоренности в августе рбоевики каждый день провоцировали подразделения ОС
Загрузка...

Донбасс

Ситуация остается напряженной. Фото: архив

Боевики на Донбассе за день шесть раз открыли огонь

Вчера, 19:28

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих не допущено

Донбасс

ВСУ контролируют ситуацию. Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Боевики понесли серьезные потери, украинский боец пропал без вести: ситуация в зоне ООС

28 Мая, 08:33

Пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяли тяжелое вооружение
Загрузка...