ДФС снова обесточена из-за обстрела боевиками: Авдеевка и несколько сел остались без воды
ЛЭП была повреждена на временно неподконтрольной властям Украины территории
В воскресенье вечером в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в результате боевых действий была повреждена высоковольтная линия электропередач "Макеевка-АКХЗ №2" 110кВ, в результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС).
Как сообщает в понедельник, 21 мая, утром пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области, ЛЭП была повреждена на временно неподконтрольной властям Украины территории.
"Вследствие прекращения электроснабжения Донецкой фильтровальной станции остается без водоснабжения г. Авдеевка, с. Орловка и с. Ласточкино Ясиноватского района Донецкой области", – сообщили в пресс-службе.
По информации областного главка ГСЧС, ремонтные работы должны осуществить сегодня, 21 мая.
В свою очередь в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в понедельник утром подчеркнули важность функционирования ДФС и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня в районе станции.
"Неоспоримые факты: всем нужна вода, всем необходимо, чтобы Донецкая фильтровальная станция работала. Конфликт никому не нужен. Прекратите насилие. Поддерживайте станцию в рабочем состоянии. Соблюдайте режим прекращения огня вокруг ДФС", – говорится в сообщении, обнародованном в понедельник утром в аккаунте СММ ОБСЕ в Твиттер.
19 мая сообщалось, что из-за обстрела боевиков Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку, снова не работает.
Напомним, 17 апреля боевики обстреляли ДФС, в результате чего были ранены пять ее сотрудников. В итоге 19 апреля стало известно, что станция была законсервирована, что грозит засухой Донбассу. Остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки, откуда вода подается населению.
В свою очередь в США жестко обратились к России из-за обстрелов боевиками объектов критической инфраструктуры, имея ввиду ДФС. Спикер Госдепа США Хизер Нойерт говорила, что этот инцидент поставил под угрозу водоснабжение для 350 тысяч украинцев по обе стороны линии соприкосновения.
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