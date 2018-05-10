Большая часть Одессы осталась без воды

Сегодня, 11:39

Отключение произошло из-за подключения нового водопровода

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Три из четырех районов Одессы по состоянию на утро 10 мая были отключены от водоснабжения. Как стало известно, ровно в 9:00 "Инфоксводоканал" отключил горожан от водоснабжения и приступил к спуску воды из системы трубопроводов.

По данным "Думской", некоторые районы города остались без воды еще 9 мая. Так, в части района Черемушки накануне около 17:00 произошла серьезная авария — продольный разрыв водопровода, последствия сотрудники водоканала смогли устранить как раз к 9:00.

Кроме того, были проблемы с давлением на части Фонтана и в центре города, а в "Инфоксе" эти проблемы объяснили небывалым ажиотажем.

"Вчера был огромный водозабор со стороны населения, давление было на историческом максимуме. Из-за ажиотажа по некоторым адресам и на верхних этажах многоэтажек пропадала вода", — отметили на предприятии.

Также стало известно, что воды в Приморском, Киевском и Малиновском районах Одессы не будет до полудня 11 мая. Связано это с подключением нового водовода, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина. Работы технологически сложные, поэтому требуют отключения в указанный период насосных станций "Главная" и "Южная". В городе размещены автоцистерны с водой.

Напомним, ранее "Киевводоканал" предложил потребителям, у которых есть долги по оплате за холодную воду или водоотвод, заключить договор реструктуризации на наиболее выгодных для клиентов условиях.

Также мы писали о массовом отравлении детей на Буковине, в селе Викно. В местную амбулаторию за помощью обратились 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, повышение температуры тела. Причиной отравления детей могли стать готовые блюда и питьевая вода из колодцев. В их пробах обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. 
Одесса, вода, отключение

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