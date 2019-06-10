"Донбасс и Мирные" – в Одессе

Экземпляры фотокниги на трех языках переданы в фонд Одесской национальной научной библиотеки

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова презентовал в Одессе фотокнигу "Донбасс и Мирные" о трагедии на востоке Украине и передал экземпляры изданий на трех языках в фонд Одесской национальной научной библиотеки.

Предваряя презентацию, руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова Елена Зубкова рассказала, что вооруженный конфликт на Донбассе считается сегодня крупнейшим в мире и отметила, что о нем, вопреки масштабам трагедии, многие знают мало. Чтобы люди смогли понять, что происходит сейчас на востоке Украины, Фонд Рината Ахметова издал фотокнигу "Донбасс и Мирные" и выпустил серию роликов с монологами детей, которые живут посреди страха, ужаса, стрельбы и смерти.

"Это книга о мирных людях, об их воле, мужестве и желании жить, об их надеждах", – сказала Елена Зубкова.

Заместитель генерального директора одесской национальной научной библиотеки Ольга Бельницкая поблагодарила Фонд за книги и отметила важность подобного рода изданий:

"По сути, это даже не книга, это свидетельство – документ, который зафиксировал страдания людей, их переживания, страхи и надежды. Думаю, книга будет интересна как обычным читателям, так и представителям науки".

Одесская национальная научная библиотека стала второй из 12 государственных библиотек в стране, где с книгой "Донбасс и Мирные" сможет ознакомиться любой желающий.

Никакая статистика, даже самая ужасная, не сравнится со слезами и переживаниями детей. Поэтому Фонд издал фотокнигу и подготовил серию видеомонологов "Война глазами детей". Это истории жизни, силы и стойкости мирных на Донбассе.

"Донбасс и Мирные" – это летопись страшных событий, которые в наши дни происходят в центре Европы. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий. Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О том, как люди выживают с надеждой на мир.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Донбасс и Мирные" – в Одессе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"