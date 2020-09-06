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Донбасс в огне: во время тушения пожаров пропали двое военнослужащих

6 сентября, 08:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сейчас бойцов разыскивают

В Луганской области, которую охватили лесные пожары, во время тушения огня пропали двое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"По состоянию на утро ликвидировано огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", – говорится в сообщении.

А тем временем военнослужащие ВСУ и спасатели продолжают борьбу с огнем. Пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского уже ликвидировали, а вот вблизи Луганского с пламенем все еще борются.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

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Также мы сообщали, что пожар в Луганской области могли начать боевики. Как рассказали в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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Кроме того, пожары бушевали и в Харьковской области. Там огонь полностью уничтожил одно из сел.

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Донбасс спасатели пропавшие Луганская область пожар
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