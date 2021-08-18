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"Экс-министра ДНР" судят в России за мошенничество. Сейчас он в СИЗО

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 августа, 18:45
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Соратники боевика точно знают, что Тимофеев сидит за решеткой, но все эти месяцы молчат, якобы забыли о "старом друге"
Тимофеев требовал деньги за закрытие дела бизнесмена. Коллаж "Сегодня"
Тимофеев требовал деньги за закрытие дела бизнесмена. Коллаж "Сегодня"

Правая рука бывшего главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко, "экс-министр" налогов и сборов Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), сидит уже третий месяц в российском СИЗО.

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Об этом написал корреспондент BBC Илья Барабанов в Facebook.

Он уточнил, что Ташкента, экс-премьер Украины Николая Азарова и местного бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество. Тимофеев обещал за 5 миллионов долларов закрыть уголовное преследование заочно арестованного бизнесмена.

Арестовали Тимофеева в еще в мае, но все это время не писали об этом. Вероятно, чтобы многочисленные друзья не попытались оперативно вытащить из СИЗО.

Но есть, по словам журналиста, и вторая причина. Впереди были предвыборные съезды, на которых объединенная партия "Справедливая Россия" выдвинула на выборы "сразу нескольких, назовем это так, бывших деловых партнеров Ташкента".

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"Кандидаты не могли не знать о его аресте. Но все эти месяцы тоже молчали, будто воды в рот набрали. Предпочли забыть, так сказать, старого друга и боевого товарища", - написал Барабанов.

Как Захарченко и Тимофеев подорвались в кафе

31 августа 2018 года главарь так называемой "ДРН" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Также пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев. Взрыв произошел в ресторане "Сепар".

После инцидента СМИ писали, якобы Тимофеев скончался на операционном столе. Однако ресурсы боевиков утверждали, что Ташкент жив и находился в "стабильно тяжелом состоянии", "не мог говорить, но письменно отвечал на вопросы".

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